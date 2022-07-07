دعوة نيابية هامة للمالية بشان عقود مجلس محافظة ميسان - عاجل

وقال المحمداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك مناشدات وصلت الينا من موظفي العقود في مجلس محافظة ميسان والبالغ عددهم 65 موظفاً يطالبون فيها بثبيتهم على الملاك الدائم اسوة باقرانهم في باقي دوائر المحافظة".واضاف، ان "عدد اولئك العقود بلغ 65 موظفاً ولديهم خدمة تجاوزت عَشْر سنوات للبعض منهم، لكنهم حتى اللحظة وحين الاستفسار عن وضعهم يكون الجواب عدم وجود تخصيصات لهم للتثبيت ضمن وزارة المالية".وتابع المحمداوي، ان "الوضع الاقتصادي والانساني يستوجب النظر بعين المساواة والانصاف لأولئك العقود وادراجهم ضمن التخصيصات الوظيفية للتثبيت وفق قرار 315"، مشددا على انه "سيعمل وفق الاطر القانونية والتشريعية على طرح هذا الموضوع داخل قبة البرلمان بغية مخاطبة وزارة المالية لمعرفة اسباب عدم ادراجهم ضمن التخصيصات كما حصل مع باقي المديريات".