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بالفيديو: أبرز ما جاء في رسالة السيد الصدر خلال خطبة الصلاة الموحدة
خاص السومرية
2022-07-15 | 11:06
بالفيديو: أبرز ما جاء في رسالة السيد الصدر خلال خطبة الصلاة الموحدة
المصدر:
السومرية
1,431 مشاهدة
أبرز ما جاء في الخطبة التي كتبها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وألقاها نيابة عنه، الشيخ محمود الجياشي، في "صلاة الجمعة المليونية الموحدة" في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.
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سياسة
خاص السومرية
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بالفيديو
مقتدى الصدر
مدينة الصدر
بغداد
الصلاة الموحدة
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