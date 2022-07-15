بالفيديو: أبرز ما جاء في رسالة السيد الصدر خلال خطبة الصلاة الموحدة‎‎

أبرز ما جاء في الخطبة التي كتبها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وألقاها نيابة عنه، الشيخ محمود الجياشي، في "صلاة الجمعة المليونية الموحدة" في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.