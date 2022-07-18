الصدر يحاصر الإطار بنصائح عدّة... فهل يلتزم بها؟‎‎

مع اقتراب موعد اعلان المرشح الذي سيكلف بتشكيل الحكومة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يحاصر الاطار بجملة نصائح ابرزها لا يمكن تشكيل حكومة مع وجود سلاح منفلت وان لا تعيدوا المجرب الى المنصب، فهل سيلتزم الإطار التنسيقي بنصائح الصدر ام ان القرار حسم ولا تراجع بذلك؟رؤية الصدر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل يبدو أنها لا تختلف كثيرا عن رؤية الاطار الذي مازال حتى اللحظة يبحث عن شخصية مناسبة للظرف الحالي وقادرة على تفادي الأزمات ولو بشكل تدريجي والاسماء الى الان في طور النقاش والتفاوض حيث كشفت مصادر سياسية ان مرشح رئاسة الوزراء ليس بالضرورة ان يكون من قيادات الصف الأول أو الثاني للاطار وربما قد يكون من خارج المشهد السياسي كشخصية مستقلة لكنها مهنية وكفوءةأسبوع الحسم ؟1- الصدر يحاصر الاطار بجملة نصائح قبيل اعلان اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء2- نصائح الصدر تركزت على نقاط عدة أبرزها: حكومة بلا سلاح منفلت ويقودها شخص غير مجرب3- هل سيلتزم الإطار التنسيقي بنصائح الصدر ام سيختلف معه في بعض النقاط ؟4- سياسيون: رؤية الاطار لا تختلف عن رؤية الصدر في مواصفات رئيس الوزراء5- الاطار التنسيقي: مرشح رئاسة الوزراء ليس بالضرورة ان يكون من قيادات الخط الاول او الثاني