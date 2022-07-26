Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يتهم روسيا بشن "حرب الغاز" ضد أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أخيراً... الاطارُ التنسيقي يَختارُ مرشحَهُ لرئاسةِ الوزراء‎‎

خاص السومرية

2022-07-26 | 02:55
Alsumaria Tv
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

أخيراً... الاطارُ التنسيقي يَختارُ مرشحَهُ لرئاسةِ الوزراء‎‎

المصدر:
السومرية
1,188 مشاهدة

الإطار التنسيقي: ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

واخيراً  الاطارُ التنسيقي يَختارُ مرشحَهُ لرئاسةِ الوزراء وبأجواءٍ إيجابيةٍ كما يقول، فيما يَنتظرُ اتفاقَ الكتلِ السياسية الاخرى على شخصيةِ السوداني لنيلهِ الثقةَ الكاملة. 

عاد اسم السياسي محمد شياع السوداني العضو السابق في حزب الدعوة والنائب الحالي إلى الواجهة مرشحا لرئاسة الحكومة بعد ان حسم الإطار اسم السوداني كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء. واعتذر مستشار الامن القومي والقيادي في الاطار التنسيقي قاسم الاعرجي، عن قبول ترشيحه لرئاسة الوزراء من قبل الإطار.

ومع انتهاء المهلة الدستورية بتكليف رئيس وزراء جديد تتصاعد التوترات في الايام المقبلة بالأروقة السياسية ، فما قد يرسل التيار الصدري إشارات رفض ترشيح السوداني، ومرشح رئاسة الحكومة ينحدر من محافظة ميسان حاصلاً على بكالوريوس في العلوم الزراعية تولى منصب قائمقام مدينة العمارة عام ألفين وأربعة وبعد سنة تولى منصب محافظ ميسان وعام الفين وعشرة تسنم وزارة حقوق الانسان في زمن حكومة نوري المالكي فيما تولى وزارة الزراعة ووزارتي التجارة والصناعة في السنوات التي أعقبت تولي المالكي والعبادي زمام رئاسة الحكومة.

ويجمع العراقيون قبل المراقبين ان هناك مؤشرات محتملة لرسم صورة متوقعة لرئيس الوزراء القادم قبل اختيار الإطار للمرشح، ليست مهمة؟ الأكثر أهمية التساؤلات عن مقدرته السياسية ونزاهته وقدرته على القيادة والكاريزما الشخصية المفترض أن يتميز بها من أجل مرحلة تغيير وجودي في العراق. الأهم من كل ذلك هل بإمكانه استعادة الثقة عند المواطن البسيط؟ هل سيمتلك الشجاعة السياسية والوطنية سؤالا تجيب عنه الأيام والأسابيع المقبلة.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:15 | 2022-07-26 08:15
08:00 | 2022-07-26 08:00
07:39 | 2022-07-26 07:39
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.