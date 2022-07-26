الجبوري: 28 ملف فساد ضد الصناعة سلمت للنزاهة.. رئيس الوزراء مقصر

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية، إن "السوداني رشح سابقاً قبل مصطفى الكاظمي لكنه رفض التكليف بسبب التدخل في كابينة الحكومة"، لافتاً إلى أنه "منذ 10 اشهر تحتضر العملية السياسية وترشيح السوداني كان بمثابة صعقة لاحياء هذه العملية".وأضاف، أن "السبت المقبل سيشهد تمرير رئيس الجمهورية الذي يختار بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكبر لتكليفه برئاسة الحكومة".وأوضح، أن "انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان يعد خسارة، لكن الرقابة الشعبية للتيار اكبر من الرقابة البرلمانية وهذا ضمان لسير الحكومة الجديدة وفق ما يريده الشعب لا وفق مايريده الملاليج في الوزارات".وبشأن الفساد في وزارة الصناعة، أشار الجبوري، إلى أنه "سلم 28 ملف فساد إلى هيئة النزاهة الاتحادية وتم تدوين أقوال ابتدائية لكن لم يقدم أحد إلى القضاء"، مبيناً أنه "تم توقيف جزء من العقود المهمة منها عقد الكلنكر"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء غير مهتم بهذا الجانب وهناك تقصير منه".