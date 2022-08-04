الفتح يكشف امكانية جلوس "العامري والصدر" على طاولة واحدة - عاجل

وقال عضو التحالف فاضل الفتلاوي للسومرية نيوز، إن "هنالك رسائل متبادلة بين العامري والصدر وإمكانية جلوسهم على طاولة واحدة للحوار واردة جداً".وبشأن الانتخابات المبكرة، بين الفتلاوي، أنها "تتطلب نقاشات مهمة وتحتاج اولاً إلى تعديل القانون الانتخابي، لكن مبدئياً فهنالك توافق على موضوع إجرائها لمعظم القوى".وأضاف، أن "هنالك اطراف ترغب ببقاء حكومة الكاظمي مع منحها الثقة من مجلس النواب حتى تجري انتخابات مبكرة، وأطراف أخرى كالإطار التنسيقي مثلا ترغب بأن تكون هناك حكومة جديدة انتقالية مدتها عام لاجراء الانتخابات بعد تعديل قانونها".وعن موقف تحالف الفتح من دعوات الانتخابات المبكرة، أكد الفتلاوي، أن "تحالفه مع ان تكون هنالك حكومة جديدة وتعديل قانون الانتخابات مع تكثيف الحوارات لأسيما وان التحالف أيد مبادرة الكاظمي لتهدئة الأوضاع وايجاد حلول ترضي الجميع".وتابع، "اعتقد أن الانتخابات المبكرة حاصلة بعد عام لكن آلية هذه الانتخابات تتطلب ان تكون هنالك لجان ومباحثات".ولم يستبعد الفتلاوي امكانية حل الأزمة الراهنة، حيث أكد أن "الأزمة الحالية يُمكن أن تحل عن طريق الحوار وكل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، معتبرا أن خطاب الصدر الأخير ساهم في تهدئة الأزمة والمخاوف التي كانت مثارة لانهاء العملية السياسة".وجدد عضو تحالف الفتح تأكيده بأن "جلوس العامري مع الصدر على طاولة واحدة وارد جداً، حيث أن هنالك رسائل متبادلة بين الطرفين وستشهد الايام القادمة حدوث هذا الشيء".ويوم أمس، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب.فيما أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن تأييده للانتخابات المبكرة التي دعا لها الصدر، مؤكدا أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات.