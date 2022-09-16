بالفيديو: ضغوط اميركية لالغاء قرار بيع نفط الاقليم وتهديدات بعزلة اقتصادية

وبحسب التقرير البريطاني فان الولايات المتحدة حثت بغداد على عدم تنفيذ حكم قضائي يجبر كردستان على تسليم النفط المستخرج من أراضيها إلى السلطات المركزية ، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أزمة اقتصادية في العراق.باربرا ليف ، كبيرة دبلوماسية شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية اعربت عن قلق واشنطن من أن التسرع في تنفيذ هذا القرار قد يخاطر بإخراج الشركات الأمريكية من العراق وشركات أخرى، متوعدة في الوقت نفسه من تصويت مروع على عدم الثقة في بيئة الأعمال في العراق وقد ينتج عنه تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا يتجاوز المنطقة الكردية في العراق.وتصاعد الخلاف بشأن مبيعات النفط هذا الصيف بعد أن ألغت محكمة في بغداد العقود المبرمة بين حكومة كردستان وشركات طاقة أجنبية بما في ذلك اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والمبيعات.