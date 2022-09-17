"وصل لمراحل متقدمة".. حراك جديد لتشكيل الحكومة بين 3 قوى ـ عاجل

وقال الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "هناك حراكاً كبيراً بين الشركاء السياسيين للمضي في اكمال الاستحقاقات الدستورية ومحاولة انهاء الازمة، بالاضافة الى الاطراف الخارجية والتي تعمل على تقريب وجهات النظر؛ للوصول الى تفاهمات مشتركة ما بين القوى السياسية".وأضاف، أن "التفاهمات قد وصلت الى مراحل متطورة وكبيرة جدا لاسيما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، والاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه"، مؤكدا "وجود رغبة بالذهاب تجاه الحنانة بعد تشكيل وفد من الجهات ذات العلاقة بالسيادة والديمقراطي والاطار التنسيقي، وعرض ما توصلوا اليه لاقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك".وأوضح عضو تحالف الفتح أن "الحراك السياسي يجري بصورة سريعة باعتبار ستكون هناك احاطة من قبل ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارات في مجلس الامن الدولي والمصادف 4 ـ 10 ـ 2022"، متوقعاً "ان تكون هناك تظاهرات قد تتطور الى اعتصامات، بالاضافة الى امور كثيرة قد تحدث في الافق".ودعا الهلالي القوى السياسية الى "تسريع خطواتهم باتجاه لملمة الازمة واكمال ما مطلوب منهم، لافتا الى "وجود تحرك جدي وفعال يقوده البارتي والسيادة مع الاطار التنسيقي لحلحلة الازمة وانهاء ملف تشكيل الحكومة الذي طال كثيراً".