برلماني يكشف "الحل الأمثل" لإنهاء الاعتداءات على أراضي العراق

وقال الحمامي لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال الإجراءات التي يتبعها مجلس النواب سوف يتم وضع حد للجماعات المسلحة الموجودة في الأراضي العراقية، والتي لطاما تكون مبرراً لاستهداف العراق من قبل الدول المجاورة"، مبينا ان "العلاقات الثنائية بين العراق ودول الجوار سواء إيران أو تركيا غير منقطعة، ولكن هذه الدول تدعي بوجود جماعات إرهابية مسلحة متواجدة على أراضي إقليم كردستان، وتكون منطلقاً لتنفيذ اعمال إرهابية".وأضاف، ان "العراق قادر على منع الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من خلال المفاوضات والتباحث ومعرفة الأسباب والتبريرات، لان الدول تدعي بوجود جماعات إرهابية مسلحة في الأراضي العراقية وهذا سبب انطلاق هجمات الدول المجاورة على أراضي البلد".

وأوضح عضو مجلس النواب أن "هذه الدول تريد المحافظة على أمنها القومي، فلابد من ابعاد حزب العمال الكردستاني وجماعة مجاهدي خلق والجهات المسلحة لكي لا يتكرر استهداف الدول المجاورة للبلد".وبشأن الطرق المثلى لمنع هذه الهجمات، بين الحمامي، ان "الحل الأساس لمنع تكرار هذه التجاوزات يتمثل بطريق المفاوضات مع تركيا وإيران لان اللجوء الى حلول أخرى قد لا يقدم شيئا"، لافتا الى ان "هذه الدول تحترم الدولة القوية سواء كان في قرارها السياسي ووحدة صفها او حتى القوة العسكرية".واتم الحمامي: "إقليم كردستان أصبح مرتعاً للجماعات المسلحة".وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أعلن، خلال جلسة البرلمان التي عقدت يوم أمس، لمناقشة القصف الإيراني على مناطق بإقليم كوردستان عن تقديم بند طارئ للاتحاد البرلماني الدولي لوقف الاعتداءات على العراق والتدخل في شؤونه الداخلية.