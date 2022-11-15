توقعات بتمرير حصة الكرد في الموازنة دون معرقلات

بينما يجري إعداد قانون الموازنة العامة، تتساءل أطراف عدّة عن موقف الكرد من الموضوع، موقف عادة ما يشهد خلافات وسجالات تؤدي الى عرقلة تمرير القانون، لكن وعلى ما يبدو فإنّ هذه المرّة قد أبرمت الاتفاقات بشأن حصة الكرد في الموازنة مبكّراً مع إستمرار توافد اللجان والوفود لترصين الإتّفاق.وتؤكّد أطراف سياسية عديدة أن الامر سيجري ترتيبه ضمن سياقات قانونية ودستورية لتفادي تكرار السيناريوهات التي حصلت في السنوات الماضية.ويعتزم الوفد الكردي الذي سيزور بغداد التباحث في الملفّات التي إتّفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة والتي سيكون من بينها حصّة الكرد في الموازنة بالإضافة الى ملفّات أخرى ستطرح على طاولة النقاش.