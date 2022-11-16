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دولة القانون: الموازنة ستمرر بالتوافق
خاص السومرية
2022-11-16 | 13:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/40/أمير-النعيمي
المصدر:
السومرية
3,479 مشاهدة
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، حيدر المولى، اليوم الأربعاء، أن قانون الموازنة "سيمرر بالتوافق"، فيما أشار إلى أنه لا يوجد أي اتفاق يمنح إقليم كردستان ميزات على حساب المحافظات الأخرى.
وقال المولى، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قانون الموازنة الاتحادية حاله كأي قانون آخر، يتم تمريره عبر التوافق بين الكتل السياسية الموجودة داخل في مجلس النواب".
وأشار إلى أن "الحكومة شريكة مع البرلمان في إيجاد صيغة نهائية لقانون الموازنة".
وبين المولى، أن "الموازنة ستأخذ بنظر الاعتبار كل مطالب المشاركين على أن تكون قابلة للتنفيذ وغير مخالفة للدستور".
وبشأن مضمون الاتفاق السياسي مع الكرد، أكد أنه "لا يوجد اتفاق يعطي ميزة خاصة للإقليم على حساب المحافظات الأخرى، منوهاً إلى أن الاتفاق ينص على تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل".
المحرر:
أمير النعيمي
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