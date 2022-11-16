دولة القانون: الموازنة ستمرر بالتوافق

وقال المولى، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قانون الموازنة الاتحادية حاله كأي قانون آخر، يتم تمريره عبر التوافق بين الكتل السياسية الموجودة داخل في مجلس النواب".وأشار إلى أن "الحكومة شريكة مع البرلمان في إيجاد صيغة نهائية لقانون الموازنة".وبين المولى، أن "الموازنة ستأخذ بنظر الاعتبار كل مطالب المشاركين على أن تكون قابلة للتنفيذ وغير مخالفة للدستور".وبشأن مضمون الاتفاق السياسي مع الكرد، أكد أنه "لا يوجد اتفاق يعطي ميزة خاصة للإقليم على حساب المحافظات الأخرى، منوهاً إلى أن الاتفاق ينص على تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل".