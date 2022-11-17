البرلمان يعيد مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة السابقة

بسبب إرسالها من حكومة منتهية الصلاحية، مجلس النواب يعيد مشاريع القوانين التي أرسلت من الحكومة السابقة ويعطي للسوداني الضوء الاخضر للنظر بها قبيل إرسالها مجدداً الى البرلمان.

البيت التشريعي يعيد جميع مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة السابقة، ويتيح للحكومة الحالية النظر بها وإرسالها مجدّداً، أبرز هذه القوانين هو قانون التجنيد الإلزامي الذي أثار خلافات حادّة بين الفرقاء داخل المجلس وحتّى خارجه.

إضافة الى قانون خدمة العلم، هنالك قوانين أخرى تمثّلت بقانون النفط والغاز وقانون العفو العام وقانون الخدمة المدنية وغيرها من مشاريع القوانين، والسبب وراء إرجاع مشاريع القوانين هذه هو قرارات القضاء إضافة الى تعديلها بما ينسجم مع المنهاج الحكومي الحالي.