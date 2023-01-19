رغم الخلافات.. البرلمان ينهي توزيع أعضاء اللجان النيابية

في قرار مفاجئ البرلمان يلغي جميع قرارات الجلسات السابقة الخاصة بتوزيع النواب على اللجان النيابية، قرار جاء بعد اشتعال الخلاف داخل البيت التشريعي حول توزيع النواب الجدد عليها، ليعاود المجلس توزيع النواب بعد تأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد .خلاف توزيع النواب على اللجان انتهى لكن الية اختيار رؤساء اللجان قد يفجر خلافات أكبر مما موجود حالياً خصوصاً وأنّ هنالك صراعا سياسياً يشتعل حول اللجان السيادية بين الكتل الكبيرة من جهة والمستقلين والكتل الناشئة من جهة أخرى .