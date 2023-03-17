زيارة السوداني الى الاقليم.. بوادر حل للخلافات بين بغداد واربيل

هي الاولى منذ توليه دفة الحكم في البلاد، زيارة السوداني الى اقليم كردستان تأتي ضمن مساعيه لتدشين عهد جديد من العلاقة الايجابية مع حكومة المركز بعد لقائه قادة الكرد لبحث النقاط الخلافية بين الطرفين.إرسال اربعئمة مليار دينار الى اربيل اولى ثمرات فكّ ازمة الخلاف، فضلا عن ايداع عائدات النفط الخاصة بالاقليم في حساب مصرفي، لكن الاخيرة اثارت التحفظات النيابية.