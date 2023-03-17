السوداني يولي القطاع الخاص أهمية كبرى بمشاريع الموازنات الثلاث

مفتاح النهوض بالبلد والارتقاء به لمصاف الدول المتقدمة، هكذا وصف السوداني القطاع الخاص لما له من اهمية كبرى، ليوليه اهتماما بمشاريع الموازنات الثلاث بمجالات الاعمار والبناء والصناعة وغيرها.وبحسب مراقبين فإنّ القطاع الخاص يعدّ شريكا حقيقيا ولاعبا اساسيا باحتضان اليد العاملة التي باتت تزداد في العراق يوما بعد اخر، في ظلّ تراجع الطاقة الاستيعابية للدوائر الحكومية التي باتت مكتظة بموظفي الملاك والعقود.وعزز السوداني الامر بمنح القطاع الخاص ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها بشكل مباشر بالمجالين الصناعي والزراعي، ناهيك عن انشاء صندوق العراق للتنمية بمبلغ تريليون دينار.