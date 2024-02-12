هل الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي ستؤخّر المصادقة على المحافظين؟

على الرغم من انتهاء ثلاث عشرة محافظةً من اختيار حكوماتِها المحلية، إلا أن القضيةَ يبدو أنها لم تحسم بعد في ظل مخاوف من تأخر إصدار المراسيم الجمهورية للمصادقة على المحافظين الجدد إثر الخلافات بين بعض قوى الاطار التنسيقي.

ماذا قالت اللجنة القانونية النيابية في هذا الخصوص؟ شاهد هذا التقرير من السومرية.