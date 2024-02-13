ظاهرة الربا تتفشى.. هل غياب المحاسبة أبرز أسبابها؟‎

خاص السومرية

بسبب ارتفاع معدلات الفقر وغياب الرقابة الامنية المختصة، تفشت ظاهرة الربا بشكل ملحوظ لتنعكس تاثيراتها على مستويات عديدة ابرزها الاجتماعي والاقتصادي.. امير الخفاجي ومعه آراء المختصين في هذا التقرير.