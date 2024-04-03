البرلمان ينتظر موقفا من ائتلاف ادارة الدولة لحسم منصب الرئيس

خاص السومرية

لاحجة للقوى السياسية في تاخر حسم منصب رئيس البرلمان بعد ان ردت المحكمة الاتحادية دعوى الغاء جلسة الانتخاب السابقة، وبحسب نواب فان حسم المنصب امام خيارين اما بتعديل النظام الدخلي او الذهاب نحو استكمال الجولة الثانية