منصب الرئيس بيد نواب البرلمان العراقي

القوى السنية تجتمع منفردة.. خيار الحسم متروك للنواب.

تسابق القوى السنية مهلة الاطار لحسم منصب رئيس البرلمان، اجتماعات منعزلة غاب عنها التوافق على شخصية واحدة، اما خيار الحسم فسيترك للنواب.



هل سيتم حسم المنصب في الجلسة المقبلة؟



عباس هاشم ومعه التفاصيل في هذا التقرير