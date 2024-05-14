عمل بعثة يونامي في العراق يقبل على الانتهاء

مراقبون: حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد تدفع للمطالبة بإنهاء عمل منظمة يونامي.

لم يتبق الكثير حتى ينتهي عمل بعثة يونامي في العراق بناء على مطلب الحكومة العراقية، ولعل لذلك أسبابا تتعلق باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية.



التفاصيل وآراء المختصين في هذا التقرير مع فاروق صالح.