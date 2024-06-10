ثلاثة أسباب وراء انهيار المنظومة الكهربائية في الديوانية.. مجلس المحافظة يوضح

وقال صكر في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة لكن التجهيز يوم أمس كان ساعتين بساعتين بقدرة 675 ميغاواط، ولكن اليوم منذ الصباح كان التجهيز 620 ميغاواط وبدأ بالنزول الى 500 ".وأشار الى ان "خللاً فنياً في الجهد الفائق بخطوط النقل أدى الى فصل تام ببعض المحطات مثل (غرب وشمال الديوانية والشامية الجديد وشرق الديوانية والحفار) مما أدى الى وصول التجهيز ساعتين وانقطاع 4 ساعات".وأضاف، انه "بدأ العمل بهذه المحطات لإرجاعها للخدمة والان التجهيز عاد تدريجيا ساعتين بمثلها في بعض المناطق باستثناء محطة الإسكان التي تشمل (حي الوحدة ومنطقة النهضة واحياء الأخرى) لا تعمل لان فيها خلل لأكثر من قابلو من جهة الشمال"، مبينا ان "العمل جاري على تصليحها لان القابلوات مدفونة تحت الأرض وتحتاج للبحث لذلك التجهيز بها ساعة بانقطاع 3 ساعات".وتابع، انه "عند خروج المحطات عن الخدمة وارجاعها يحدث خلل في عملية التوزيع، ونحن نتابع مراكز الشكاوى للمواطنين سواء في مراكز القطاعات او الصيانة ونعمل على تثبيت العطل وسرعة الاستجابة"، لافتا الى انه "في حال أردنا الوصول الى ان يكون التجهيز 4 ساعات وانقطاع ساعتين يجب الوصول الى معدل 850 ميغاواط".واكد الباشات، ان انهيار المنظومة الكهربائية جاء لـ 3 أسباب وهي: "شبكة الكهرباء المنهارة والمتهالكة، وارتفاع كبير بدرجات الحرارة، فضلاً عن النمو المتزايد في اعداد السكان الذي يزيد احمال هذه الشبكات المتهالكة"، موضحاً انه "نحن بانتظار تجهيز 7 محطات متنقلة ستعمل على فك اختناقات بعض المناطق".