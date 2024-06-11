ترجيحات بحسم منصب الرئيس بعد عطلة عيد الأضحى

ترجيحات بحراك سياسي يمهد لحسم منصب الرئيس بعد عطلة العيد.

رجح نواب حدوث حراك سياسي بعد عطلة عيد الاضحى يمهد لحسم منصب رئيس البرلمان، فيما شدد آخرون على ضرورة طرح شخصية تتوافق عليها جميع الأطراف.



اليك ما شاركه أعضاء مجلس النواب مع كادر السومرية في هذا التقرير مع عباس الشمري.