ترامب لأنصاره: لن اعترف بالهزيمة في الانتخابات

وصرح الرئيس الأمريكي أمام عدد من أنصاره المتجمعين قرب البيت الأبيض في واشنطن، بأنه تم تزویر الانتخابات کما لم یحصل سابقا.وأضاف: "فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة"، مؤكدا لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة.وتابع: "حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك".ونوه ترامب إلى جلسة الكونغرس اليوم المخصصة لتصديق النتائج قائلا: "آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات".وأفاد: "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".وأوضح ترامب في كلمته أن "الولايات تريد إعادة التصويت ويجب إعادة التحقق من الأصوات"، مضيفا: "نحن كسبنا هذه الانتخابات وكان فوزا ساحقا".