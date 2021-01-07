Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎ ‎
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هآرتس تتحدث عن فرص طهران في الانتقام لسليماني بالتزامن مع وصول بايدن

دوليات

2021-01-07 | 07:44
هآرتس تتحدث عن فرص طهران في الانتقام لسليماني بالتزامن مع وصول بايدن
4,304 مشاهدة

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، إن إيران بدأت في إعداد "أوراق المساومة"، بشأن ملف اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قبل بدء ولاية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأضافت الصحيفة، في تحليل إخباري، نشرته اليوم الخميس، أنه بعد مرور عام على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، في غارة لطائرة أمريكية مسيرة على موكبه قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020، فإن طهران أدركت أن الانتقام المتأخر سيؤدي إلى رد فعل فوري ومؤلم، وبالتالي، فإنه من الأفضل بالنسبة لها، تعليق الموقف في الوقت الحالي.

ومضت تقول: ”التهديدات التي أطلقتها إيران، والتي جاءت على مستوى قيادي رفيع وصل إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، لم يتم ترجمتها إلى أفعال“.

وتابعت: ”ربما يعود ذلك إلى العجز على الصعيد العملي عن توجيه ضربة مؤثرة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الإيرانية، وكذلك الخوف من رد الفعل الأمريكي المؤلم المتوقع، فإن طهران اكتفت بالإشارات اللفظية، التي لم يتم ترجمتها إلى أفعال، وبدت قانعة بضرورة استمرار الوضع القائم“.

وأشارت إلى بعض الأحداث التي شهدتها الساحة الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، ومن بينها الاستيلاء على ناقلة نفط كورية جنوبية في مضيق هرمز؛ بهدف المساومة على أصول مالية إيرانية مجمدة في بنوك سيول، وكذلك إعلان الملالي استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%، ما يمثل انتهاكًا للاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
وأردفت: ”ولكن القلق إزاء انتقام إيران لاغتيال سليماني، والعالم النووي البارز محسن فخري زادة، لم يتبدد بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تتعاملان مع التهديدات الإيرانية بجدية شديدة، مع الاعتماد بشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة.

وذهبت الصحيفة، إلى أنه مع الافتراض السائد في إيران، بأن إدارة بايدن، سوف تغير سياستها مع طهران، مع رفع جميع العقوبات أو بعضها، فإن فرص إيران في الانتقام تبدو ضئيلة للغاية.

وخلصت ”هآرتس“ إلى أن آمال وتوقعات إيران من الإدارة الأمريكية الجديدة، يمكن أن ينتهي إلى خيبة أمل واسعة، لأن إيران ليست على أولويات الفريق الجديد في البيت الأبيض، كما أن بايدن يبدو أنه غير مستعد، حتى في حالة العودة إلى المفاوضات، للرضوخ أو تلبية جميع المطالب الإيرانية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:46 | 2021-01-07 16:46
16:34 | 2021-01-07 16:34
16:10 | 2021-01-07 16:10
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مشاجرة على قطعة أرض تنهي حياة خمسة أشخاص في بغداد
29.01%
05:38 | 2021-01-06
مشاجرة على قطعة أرض تنهي حياة خمسة أشخاص في بغداد
05:38 | 2021-01-06
مصدر بالفتح: خمس وزراء مشمولون بالتغيير في الايام القادمة
15.94%
09:51 | 2021-01-06
مصدر بالفتح: خمس وزراء مشمولون بالتغيير في الايام القادمة
09:51 | 2021-01-06
محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎ ‎
15.02%
04:09 | 2021-01-07
محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎ ‎
04:09 | 2021-01-07
ارتفاع اسعار الدولار بالاسواق العراقية
14.98%
03:21 | 2021-01-07
ارتفاع اسعار الدولار بالاسواق العراقية
03:21 | 2021-01-07
الأسواق العراقية تشهد انخفاضاً طفيفاً بأسعار الدولار
13.66%
03:19 | 2021-01-06
الأسواق العراقية تشهد انخفاضاً طفيفاً بأسعار الدولار
03:19 | 2021-01-06
على خلفية اقتحام الكونغرس الاميركي.. الصدر يغرد
11.38%
10:51 | 2021-01-07
على خلفية اقتحام الكونغرس الاميركي.. الصدر يغرد
10:51 | 2021-01-07
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.