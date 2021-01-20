هدوء حذر وتأهب امني غير مسبوق في واشنطن لتأمين مراسم تنصيب بايدن

وصل المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن مع السيدة الاولى الى مبنى الكابيتول لاداء اليمين الدستورية , وسط اجراءات امنية مشددة لتأمين مراسم تنصيب بايدن , حيث اغلقت الطرقات المؤدية الى البيت الابيض ضمن الاجراءات الامنية الاحترازية .



وتشهد العاصمة الاميركية واشنطن تأهب امني غير مسبوق واغلاق للطرق المؤدية الى مبنى الكابيتول , حيث افادت وسائل اعلام اميركية باخلاء محيط المحكمة العليا بعد ورود معلومات عن احتمال وجود قنبلة .



وحظر حفل تنصيب جو بايدن في العاصمة واشنطن الرؤساء الاميركيون السابقون "بوش واوباما وكلينتون", فيما وصل نائب الرئيس المنتهية ولايته مايك بنس الى الكونغرس للمشاركة بحفل التنصيب المقام وسط اجراءا امنية مشددة .