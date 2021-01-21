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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تسمية أوستين وزيراً للدفاع
دوليات
2021-01-21 | 15:24
3,508 مشاهدة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تسمية لويد أوستين وزيراً للدفاع.
وصوتت لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إصدار الموافقة الخاصة لتسمية المرشح لمنصب وزير الدفاع لويد أوستين لهذا المنصب في الإدارة الأمريكية الجديدة.
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