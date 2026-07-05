الكويت تفتح باب التطوع العسكري للنساء

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن التقديم يشمل الحاصلات على الشهادات الجامعية، والدبلوم، والثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى شهادة الصف وما دونها.وأضافت أن التسجيل يبدأ صباح غد الاثنين ويستمر حتى 13 تموز الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع من خلال فرع تجنيد المتطوعين.وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص على إشراك المرأة في مختلف مجالات ، وتعزيز دورها الوطني في الدفاع عن البلاد.