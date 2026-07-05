الرئاسة السورية: ماكرون يعتزم زيارة دمشق قريباً

وذكرت في الرئاسة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في خطوة تعكس توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.وأضافت أن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي سيعقدان جلسة حوار موسعة مع الوفدين، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وأشارت الرئاسة إلى أن الشرع كان قد زار العام الماضي بدعوة من ماكرون، حيث عقد الجانبان مباحثات في قصر الإليزيه تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والتأكيد على احترام سيادة ووحدة أراضيها.