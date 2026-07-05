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بسبب الحر.. نشوب نحو 20 حريقا كبيرا في فرنسا
دوليات
2026-07-05 | 16:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
29 شوهد
أعلن وزير الداخلية
الفرنسي
لوران نونيز
عن رصد نحو 20 حريقا طبيعيا كبيرا على الأراضي الفرنسية.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو"، يوم الأحد، أن الوزير أكد خلال اجتماع
مقر العمليات
الخاص بالأزمة أن 6 من تلك الحرائق تمثل "حالة طارئة"، وأن 3 حرائق لم تتم السيطرة عليها.
يشار إلى أن أكبر حريق تم رصده في إقليم البيرينيه الشرقية، حيث يبلغ مساحته 1.6 ألف هكتار، وقامت السلطات بإجلاء 10 آلاف من السكان.
ولفت الوزير إلى أن ما يعقد الوضع هو الطقس الجاف والحار في المنطقة، مضيفا أن عنصرا واحدا على الأقل من أفراد الإطفاء أصيب بجروح.
ونشبت حرائق كبيرة أيضا في إقليمي غارد بجنوب
فرنسا
ودروم في جنوب شرقي البلاد، حيث بلغت مساحتها أكثر من 500 هكتار و350 هكتارا على التوالي.
واندلع حريق كبير في إقليم أود، بالقرب من مدينة كاركاسون بجنوب فرنسا.
وأدت الحرائق إلى إغلاق عدد من الطرق ذات الأهمية المحلية والإقليمية، بما فيها طريق A9 المؤدي إلى إسبانيا.
وفي إقليم لوار العليا بجنوب البلاد أيضا تم وقف حركة القطارات بين كليرمون فيران ونيم.
ويأتي ذلك على خلفية موجة الحر القياسية التي ضربت أوروبا وفرنسا تحديدا، وتصل درجة الحرارة في بعض المناطق الفرنسية إلى 40 درجة مئوية.
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