اعتقال "خلية اغتيالات" في سوريا

وأشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي في حماة ألقت القبض على كامل أفراد الخلية، وعددهم سبعة أشخاص.ووفقا لذات المصدر، ثبت تورط أحد أفراد الخلية في حادثة اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب والتي سبق توثيقها في مقطع مصور.كما صرح مصدر في بأن "العملية الأمنية في منطقة الغاب بريف حماة لا تزال مستمرة للكشف عن مرتبطين بالخلية الإجرامية التي تم تفكيكها".