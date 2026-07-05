سرقة 20 قطعة مجوهرات من متحف في فرنسا

ونقلت الصحيفة عن مصدر مُطلع على التحقيق قوله: "سُرقت حوالي 20 قطعة مجوهرات. ويجري حاليا تقييم الأضرار، على الأرجح قيمتها حوالي 4 ملايين يورو".ووقعت السرقة في حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي.وبعد دخول المبنى، توجه اللصوص مباشرة إلى المجوهرات، وعلى الرغم من انطلاق جهاز الإنذار، لم يتم القبض عليهم.وبينما كانت شركة الأمن تُحقق في سبب انطلاق الإنذار، وصلت عاملة نظافة إلى الموقع أولا وأبلغت الشرطة.يُذكر أنه بعد سرقة اللوفر في أكتوبر 2025، أُدرج المتحف على قائمة المواقع المعرضة للخطر، وخضع لمراقبة خاصة.