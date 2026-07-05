صدامات وعمليات نهب في كاليفورنيا خلال احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي



تعرض متجر Pavilions للبقالة في مدينة بولاية الأمريكية، لعمليات نهب نفذها عدد من الأشخاص خلال احتفالات الرابع من يوليو/تموز.

وأفادت تقارير إعلامية بأن حشداً من مثيري الشغب اقتحم المتجر وقام بأعمال نهب، ما استدعى تدخل السلطات للتعامل مع الحادث



وأظهرت مقاطع مصورة وقوع صدامات بين عدد من المشاركين وعناصر الأمن، ما دفع القوات الأمنية إلى استخدام المسدسات الكهربائية للسيطرة على الموقف.