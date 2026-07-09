الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة التفاهم

وأكدت الخارجية في بيان رسمي أن هذه الهجمات تمثل خرقاً مباشراً للبندين الأول والخامس من مذكرة التفاهم القائمة، معتبرة أن التذرع بهذه الاعتداءات ما هو إلا وسيلة لتبرير تنصل من التزاماتها الدولية.وشدد البيان على أن هذه الأفعال "لن تؤثر على المصالح الوطنية الإيرانية"، مؤكداً أن "عازمة على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومعاقبة المعتدين".