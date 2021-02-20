بينها العراق.. الكويت تتبع اجراءات خاصة بالوافدين من 68 دولة

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، فرض حجر مؤسسي لمدة 14 يوماً للقادمين اليها من 68 دولة بينها العراق .
وقالت الادارة العامة في بيان، إن "الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم غد الاحد اتخذت بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصاً بعد ظهور السلالات المتحورة من الفيروس ".
وأضافت أن "الحجر المؤسسي شمل 68 دولة بعد إضافة 33 دولة جديدة اليها"، مبينة أن "الدول التي تمت اضافتها شملت الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفيلبين - سوريا - إسبانيا - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو والدومنيكان - كوسوفا - أفغانستان - الأرجنتين - فرنسا – اليمن – بريطانيا".
وأوضح الطيران المدني الكويتي، أن "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة، أما بقية الركاب القادمين من الدول الأخرى فسيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي". مبينا ، انه "سيستثنى من الحجز المؤسسي المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج والطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج والقاصرون دون سن 18 عاما والمسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الديبلوماسي والطواقم الطبية ، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما ".