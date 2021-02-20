بينها العراق.. الكويت تتبع اجراءات خاصة بالوافدين من 68 دولة

وقالت الادارة العامة في بيان، إن "الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم غد الاحد اتخذت بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصاً بعد ظهور السلالات المتحورة من الفيروس ".وأضافت أن "الحجر المؤسسي شمل 68 دولة بعد إضافة 33 دولة جديدة اليها"، مبينة أن "الدول التي تمت اضافتها شملت الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفيلبين‏ - سوريا - إسبانيا - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو والدومنيكان - كوسوفا - أفغانستان - الأرجنتين - فرنسا – اليمن – بريطانيا".وأوضح الطيران المدني الكويتي، أن "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوماً على نفقتهم الخاصة، أما بقية الركاب القادمين من الدول الأخرى فسيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي". مبينا ، انه "سيستثنى من الحجز المؤسسي المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج والطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج والقاصرون دون سن 18 عاما والمسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الديبلوماسي والطواقم الطبية ، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما ".