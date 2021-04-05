دولة عربية دخول الأجانب غير المقيمين من 8 نيسان

وأورد بيان نشرته وسائل إعلام حكومية أن اللجنة مددت حظرا مسائيا على جميع الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.وأضاف البيان أن حظر التجول المفروض منذ 28 مارس على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا سيُرفع كما هو مقرر في الثامن من أبريل، لكن مع إعادته في رمضان من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا.كما قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، وفرض الحظر التام على جميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة.