اندونيسيا.. الاعلان رسميا عن غرق الغواصة المفقودة

وصرح الرئيس الإندونيسي للصحفيين بأن "الجيش والبحرية غيروا وضع الغواصة KRI Nanggala 402 من "فقدان الاتصال" إلى"غارقة".وأضاف "نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة وخاصة لعائلات طاقم الغواصة".وفقدت الغواصة KRI Nanggala-402 يوم الأربعاء الماضي أثناء استعدادها لإجراء تدريبات طوربيد.وذكرت فرق البحث يوم امس السبت، إنها عثرت على أشياء من بينها شظايا سجادة الصلاة وزجاجة من مادة التشحيم بالقرب من آخر موقع معروف للغواصة، مما دفع البحرية للاعتقاد بأن الغواصة تحطمت.وقال رئيس أركان البحرية يودو مارجونو يوم السبت، إن مسحا بالسونار اكتشف جسما يشبه الغواصة على عمق 850 مترا، خارج نطاق الغوص في نانجالا.