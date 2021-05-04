تركيا تسجل نحو 29 ألف إصابة و336 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28997، مقابل 24733 في بيانات الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4929118.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 336 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 347 الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 41527 شخصا.كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 38218 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 4554037 شخصا.