إسرائيل تقتل قادة في كتائب القسام.. والأخيرة تتوعد بالرد

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية "قضينا على قادة كبار في هيئة أركان حماس -بينهم قائد لواء غزة- وهذه مجرد بداية"، فيما قال بيان للجيش الإسرائيلي "استهدفنا 4 من القيادات العسكرية لحماس يشكلون هيئة أركان عمليات الحركة".في السياق، قالت الكتائب في بيان مقتضب إن "القائد باسم عيسى أبو عماد ورفاقه استشهدوا في غارة إسرائيلية على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة"، مشددة على أن هؤلاء القادة "نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن، ومن خلفهم آلاف القادة يواصلون المسير".