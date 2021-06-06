اشتباكات بمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تسفر عن قتيل وجرحى

قتل شخص وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم الأحد، في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان.

وأفاد موقع "النشرة" الإخباري اللبناني، بأن "مخيم الرشيدية في صور يشهد اشتباكات عنيفة منذ ساعات الفجر الأولى، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف "ب7"، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى".

وأشار الموقع إلى أن "سيارات الإسعاف عملت على نقل الجرحى إلى "المستشفى اللبناني الإيطالي" في صور للمعالجة"، لافتا إلى "وجود عدد من العائلات الفلسطينية المحاصرة في منازلها، في محيط الاشتباكات الدائرة داخل المخيم".

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن رقعة الاشتباكات في مخيم الرشيدية قد توسعت، وتعمل حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية الأخرى على التهدئة.