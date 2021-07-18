أسوأ كارثة طبيعية في المانيا.. عشرات الضحايا ومئات العالقين بفعل استمرار الفيضانات

وفي أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ألمانيا منذ قرابة نصف قرن، أعلنت الشرطة في بيان، أن 110 أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية راينلاند-بفالتز وحدها، مقابل 98 قتيلا وفق الحصيلة السابقة.كما لقي شخص مصرعه في جنوب ألمانيا، حيث انهمرت أمطار غزيرة، السبت، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.ولا يزال المئات في عداد المفقودين أو يتعذر الوصول إليهم لأن ارتفاع منسوب المياه يمنع الوصول إلى العديد من المناطق كما لا تزال الاتصالات مقطوعة في بعض الأماكن.