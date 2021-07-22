تركيا تواجه ارتفاعاً كبيراً ومستمراً بإصابات كورونا

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9586 مقابل 8151 الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5.564 مليون حالة.وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا حيث هبط إلى 4418 يوم 4 يوليو.ولكن الأسبوعين الماضيين شهدت البلاد ارتفاعا جديدا لهذا المؤشر فيما تعتبر حصيلة الخميس أكبر مستوى للإصابات الجديدة بالفيروس في تركيا منذ يوم 19 مايو.وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 52 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 59 الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 50761 شخصا.كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 4946 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5405192 شخصا.وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.