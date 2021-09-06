قصة مأساوية.. افغانية عادت من امريكا لاتمام الزواج لتجد نفسها عالقة ومطاردة

والآن بعد أن غادرت الولايات المتحدة بدأت حركة طالبان "تطارد الأميركيين". وأضافت أفكر في نفسي، "هل سأعود إلى المنزل؟ هل سينتهي بي المطاف بالعيش هنا؟ هل سينتهي بي المطاف بالموت هنا؟ ما الذي سيحدث؟الأسبوع الماضي قال داريل عيسى، من ولاية كاليفورنيا والذي كان يعمل على إنقاذ الأميركيين المتبقين في أفغانستان خلال ظهوره على قناة فوكس نيوز إن مقاتلي طالبان ركلوا نصرية في بطنها.وقال عيسى خلال البث "كل من يقول إنه ليس هناك أناس تقطعت بهم السبل مخطئ".وعندما سقطت البلاد في أيدي طالبان، سارعت نصرية وزوجها وهو مواطن أفغاني، إلى مطار كابل المكتظ والفوضوي في محاولة للإخلاء.وقالت: "كان من الصعب للغاية أن تسافر على متن طائرة. أمضينا يومين ننام في الشوارع، كان الناس يدوسون الناس حرفيًا هذا هو مدى سوء الوضع".وتابعت "لم أشعر في حياتي بأي شيء كهذا كان حرفيا مثل مشهد سينمائي".وأضافت أنها وزوجها حاولا الوصول إلى الموقع المحدد لمدة 12 إلى 13 ساعة لكن طالبان منعتهما تحت تهديد السلاح حتى عندما أطلعتهم على جواز سفرها الأميركي. وتابعت "كانت قواتنا فعلياً عند البوابة في انتظارنا لمواصلة السير لكن طالبان منعونا".وفي مرحلة ما من الإحباط، سارت بأسرع ما يمكن متجاوزة قوات الأمن التابعة لطالبان، لكنهم "بدأوا في إطلاق النار مباشرة بالقرب من ساقها وقالوا لي أن أعود وإلا سوف يطلقون النار علي".وعلى الرغم من أن زوجها ناشد طالبان السماح لها بالرحيل بدونه إلا أنها رفضت، وكشفت أنها حامل.وقالت: "سيحتاج طفلي إلى أب وسأحتاج إلى زوج بجانبي".وعلى الرغم من إخبارها من وزارة الخارجية بأنهم سيجدون طريقة لإخراجها من البلاد، قالت إنها تفقد الأمل.وتابعت إذا كنت على بعد 15 خطوة فقط من المطار وقيل لي إن الناس سيخرجون من المطار ليأخذوني، فما هو الأمل الذي من المفترض أن يكون لدي الآن؟".وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات واسعة ليس فقط بسبب جهود الانسحاب والإجلاء التي تركت القوات عرضة للتفجيرات والتي أودت بحياة 13 جنديًا أميركيًا ولكن لترك الأميركيين وراءهم حيث غادرت آخر طائرة يوم الثلاثاء.