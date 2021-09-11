بالفيديو.. عناصر طالبان يتجولون "مذهولين" في قصر نائب الرئيس السابق

One of Kabul’s largest mansions was abandoned. Now more than 150 Taliban fighters have moved in. Our video goes inside their new home. https://t.co/mT7zALZgFd pic.twitter.com/VT5FQqDWSt — The New York Times (@nytimes) September 9, 2021

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أحد أعضاء "طالبان" في حمام السباحة والساونا ويعلق قائلا: "على الرغم من أنني أعيش في المدينة، فهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا المكان".وأوضح مقاتلو الحركة في تصريح للصحيفة: "لقد عشنا كل حياتنا في الجبال والصحاري. شعبنا ليس لديه ما يأكله، ويعيش تحت تهديد السلاح. سياسيونا، الأثرياء والأقوياء، بنوا مثل هذه المنازل لأنفسهم، وسفكوا دماء الناس".وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.