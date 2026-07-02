تقرير رسمي: الجيش الأمريكي يواجه مشكلات تخص منظوماته للصواريخ

وذكر التقرير، أن لن ينشر بطاريته الأولى من الأسلحة الفرط صوتية البعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ، حتى الربع الثاني من العام المالي 2026 أي بحلول نهاية مارس 2027، وهو ما يمثل تأخيرا يزيد على عامين مقارنة بالموعد الأصلي، وبقرابة تسعة أشهر عن آخر تقديرات أجراها المكتب.وأشار خبراء الأمريكي إلى أن تطوير البرمجيات الخاصة بالمنظومة الجديدة تبيّن أنه أكثر تعقيدا مما كان مقدّرا في البداية، مؤكدين ظهور مخاطر إضافية خلال عملية دمج برمجيات الأنظمة مع الصواريخ نفسها.وذكر التقرير أن من بين أسباب التأخير أيضا المشكلات التي ظهرت خلال مراحل الاختبارات الأولية، إضافة إلى صعوبات إنتاجية لدى الشركة المتعاقدة.وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في منتصف يونيو الماضي، أن أولى الصواريخ الفرط صوتية لن تدخل الخدمة في الأمريكي إلا بحلول نهاية عام 2029.