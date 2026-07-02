الناتو يرد على ترامب: أوروبا عوضت نقص القوات بعد تراجع المساهمة الأمريكية

أعلن للقوات المشتركة لحلف في أوروبا ألكسوس غرينكيفيتش أن تمكنت من تعويض نقص القوات بعد تقليص مساهمة في الحلف















وقال غرينكيفيتش في رد على استفسار لوكالة "رويترز": "في غضون بضعة أسابيع فقط، سد الحلفاء الأوروبيون إلى حد كبثير مماثل".



وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت في منتصف يونيو عن مصادر أن أوروبا تستعد لتقليص حاد في "الموارد العسكرية" التي قد توفرها لها أثناء الحرب أو الأزمات، من ضمنها معدات عسكرية لا تستطيع أوروبا تعويضها. ووفقا لمسؤول عسكري غربي رفيع، تشمل الإجراءات تقليص عدد القاذفات الاستراتيجية بنسبة 30% - وهي طائرات لا تملكها - بالإضافة إلى تقليص الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية بنسبة 75-100%، والسفن البحرية بنحو 50%.