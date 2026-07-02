"أجهزة التكييف" تتسبب بفوضى عارمة في مدن فرنسية​

شهدت مختلف المدن الفرنسية، الخميس، فوضى عارمة من أجل الحصول على أجهزة التكييف، واضطرت حشود كبيرة إلى دفع أبواب المتاجر بالقوة للحصول على المراوح، قبيل موجة حر مرتقبة نهاية هذا الأسبوع في المنطقة.

بدأت بعدما أعلنت سلسلة متاجر "ليدل" أنها ستطرح 200 ألف مروحة وجهاز تكييف للبيع على رفوفها يوم الخميس، ما دفع الزبائن إلى الاصطفاف أمام المتاجر في مختلف المدن قبل بزوغ الفجر استعدادا لافتتاحها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن ما إن فتحت المتاجر أبوابها حتى اندفع المئات إلى الداخل، ودخل الزبائن في مواجهات عنيفة، بل لجأ بعضهم إلى العنف الجسدي من أجل الظفر بالأجهزة الكهربائية.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نساء يصرخن ويبكين أثناء تنافسهن على المراوح والمكيفات، ما دفع عناصر الأمن إلى التدخل، كما أظهرت لقطات أخرى حشودا تندفع بسرعة عبر الممرات وتلتقط الصناديق على عجل.



وقالت مصادر محلية إن الشرطة اضطرت إلى التدخل بعد اندلاع مشاجرات بين الزبائن، الذين فعلوا كل ما بوسعهم للحصول على الأجهزة قبل وصول درجات الحرارة المتوقعة إلى 37 درجة مئوية خلال نهاية الأسبوع.



وفي نانتير التابعة لإقليم أو-دو-سين، توافد أكثر من مئة شخص إلى أحد متاجر "ليدل"، ما أدى إلى إلحاق أضرار بباب .



ووفقا لمعلومات نقلتها قناة "بي إف إم تيفي"، لم يتمكن في النهاية سوى نحو عشرة زبائن من مغادرة المكان حاملين جهازا، بسبب المشاجرات، وعلى الرغم من الوعود بتوفير كميات كبيرة، واجه الزبائن نقصا في المخزون.