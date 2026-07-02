ليبيا.. إحباط تفجير سيارة مفخخة أمام مدرسة في مدينة صرمان

وأوضح الجهاز أن البلاغ الوارد بشأن المركبة قاد إلى تدخل الفرق الفنية المختصة، التي أجرت عملية فحص ميداني كشفت أن السيارة تحتوي على خمس قذائف مدفعية ولغم أرضي موصول جميعها بدائرة تفجير تعمل عن بعد، ما استدعى تنفيذ إجراءات عاجلة لتأمين الموقع وإبطال مفعولها.وأكد جهاز المباحث الجنائية نجاح عناصره في تفكيك العبوة وإبطال مفعول السيارة المفخخة بالكامل، مع تأمين محيط المدرسة ومنع أي تهديد قد يطال المواطنين أو المرافق العامة.وأشار الجهاز إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عن تجهيز المركبة ووضعها أمام المؤسسة التعليمية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.