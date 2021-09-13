"فوربس" تعلن قائمة الشباب العرب الأكثر إنجازًا تحت سن الـ30... أين العراق منها؟

أعلنت مجلة «فوربس» في الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية «30 تحت الـ30» لأكثر الشباب العربي إنجازًا في مجالات مختلفة في سن قبل 30 عامًا.









وقد تمكن هؤلاء المبتكرون، وهم جميعًا تحت سن 30 عامًا، تحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس، مما أسهم في إلهام الأجيال سواء الأصغر أو الأكبر سنًا، وإثبات أن إحداث فرق في المجتمع لا يتطلب عقودًا من الخبرة.



تضم قائمة العام الحالي نحو 38 شخصًا من أصل 20 جنسية في 11 دولة في الشرق الأوسط. وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين، تليها لبنان والأردن بـ4 لكل منهما.



ومن إجمالي 30 مشارك في القائمة، يقيم 12منهم في الإمارات و4 في مصر. ولدى فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات وعددها 7، تليها الرياضة 6، والإبداع 5. أما فئات التجارة الإلكترونية والتمويل والتكنولوجيا فلكل منها 4 مشاركات. حقق الشباب المبدعون في سن مبكرة، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30Under30 لعام 2021 إنجازات كبيرة في مجالات متنوعة، مع تمتعهم بقدرات وإمكانات فائقة على النمو مستقبلًا.وقد تمكن هؤلاء المبتكرون، وهم جميعًا تحت سن 30 عامًا، تحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس، مما أسهم في إلهام الأجيال سواء الأصغر أو الأكبر سنًا، وإثبات أن إحداث فرق في المجتمع لا يتطلب عقودًا من الخبرة.تضم قائمة العام الحالي نحو 38 شخصًا من أصل 20 جنسية في 11 دولة في الشرق الأوسط. وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين، تليها لبنان والأردن بـ4 لكل منهما.ومن إجمالي 30 مشارك في القائمة، يقيم 12منهم في الإمارات و4 في مصر. ولدى فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات وعددها 7، تليها الرياضة 6، والإبداع 5. أما فئات التجارة الإلكترونية والتمويل والتكنولوجيا فلكل منها 4 مشاركات.

لقد تم تقسيم المشاركات النهائية إلى 6 فئات: الرياضة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والتمويل، بالإضافة إلى الإبداع الذي تشمل الترفيه ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضم فئة التأثير الاجتماعي مجالات: السياسة والتعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال الاجتماعية.

وفي ما يلي المراتب الـ 4 الاولى:

تشندي وشب موها

العمر: 28; 29

المهنة/ المنصب: فنانان

الجنسية: عماني وعراقي كندي

مكان الإقامة: الإمارات وعمان

الفئة: الإبداع

يعمل كل من تشندي وشب موها عبر أشكال مختلفة من الفنون، مثل التصوير الفوتوغرافي والإخراج والتصميم. وقد كانا المصورين الرسميين لحملة (Nike Football) للمنتخب السعودي لكرة القدم أثناء كأس العالم 2018. كما تعاونا مع العديد من العلامات التجارية العالمية بما في ذلك (Gucci) و(Vans) و(The Hundreds) ولديهم علامة ملابس خاصة بهم تحمل الاسم “شباب”. وبعد أن أطلقا متجرهما الإلكتروني في يوليو/ تموز2021 يقول تشندي إن مجموعات القمصان الخاصة بهم بيعت في يوم واحد.

فرح شريم

العمر: 27

المهنة/ المنصب: مغنية على منصة تيك توك

الجنسية: لبنانية

مكان الإقامة: لبنان

الفئة: الإبداع

بدأت بتقديم أعمالها على منصة تيك توك أثناء فترة الإغلاق في لبنان عام 2020. وفي أغسطس/ آب 2021، بلغ عدد متابعيها 2 مليون. وهي معروفة بغناء “الزجل” وهو شكل من أشكال الموسيقى اللبنانية التقليدية، مع شقيقاتها الثلاث ووالديها. فيما نشر مقطع الفيديو الأكثر مشاهدة لها على المنصة في أوائل مارس/ آذار2021، الذي تمت مشاهدته حوالي 15.2 مليون مرة حتى أغسطس/ آب 2.

رفيق الحريري

العمر: 26

المهنة/ المنصب: مصمم ورسام

الجنسية: لبناني

مكان الإقامة: لبنان

الفئة: الإبداع

تعاون الحريري مع العديد من المشاهير والمنظمات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمغنية اللبنانية ميسا قرعة وغيرهم. كما عُرضت الرسوم التوضيحية للحريري في العديد من وسائل الإعلام. ويركز في رسوماته بشكل أساسي على الصحة العقلية، وتجربته الشخصية مع اضطرابات الأكل. في عام 2018، نشر الحريري كتابًا مصورًا للأطفال بعنوان (INDIGO). ثم أصدر كتابًا مصورًا للمراهقين في يوليو/ تموز 2021 بعنوان (I Found A Heart). بينما يناقش كلا الكتابين اللطف والتعاطف والصحة العقلية.

عصام النجار

العمر: 17

المهنة/ المنصب: مغني

الجنسية: أردني

مكان الإقامة: الأردن

الفئة: الإبداع

بدأ النجار مسيرته الموسيقية بتسجيل أغاني لمطربين آخرين في منزله. وفي أقل عام منذ إصدار أغنيته “حضل أحبك” سجل مقطع فيديو من حفلة مباشرة أكثر من 87 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب حتى أغسطس/ آب 2021، وقد وصل هاشتاغ أغنيته إلى أكثر من 501.5 مليون مشاهدة على منصة تيك توك. كما ظهر النجار على لوحة إعلانية لمنصة (Spotify) في (Times Square) في أبريل/ نيسان 2021. وأدى تعاونه مع منصة بث الموسيقى، إلى إطلاق نسخة إنجليزية من أغنيته “حضل أحبك” بعنوان (Turning Me Up) التي أطلقها بالشراكة مع الموسيقيين علي غاتي و(Loud Luxury).