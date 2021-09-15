زوجة في الكويت تخون زوجها مع 13 رجلاً.. كيف تصرف زوجها؟

قضت المحكمة المدنية في الكويت بدفع مبلغ وقدره 20 ألف دينار كويتي (حوالى 66 ألف دولار أميركي) كتعويض من امرأة لزوجها وأبنائهما بعدما ثبت تواصلها بمواد إباحية مع 13 رجلا.

ووفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد ثبت أمام المحكمة أن الزوجة لديها هاتف ثان تتواصل من خلاله مع 13 رجلا، تتبادل معهم صورا ورسائل إباحية، ما تسبب بصدمة نفسية للزوج الذي أصيب بالعمى المؤقت، بالإضافة إلى تراجع مستوى الأبناء الدراسي.

وأكدت إيلاف الصالح، محامية الزوج، أن الأخير اضطر إلى عزل نفسه عن الجيران خوفا من الفضيحة، على حد قولها.

وكانت المحكمة قد قضت في جلسة سابقة بتعويض قدره 5000 دينار (حوالى 16.6 ألف دولار أميركي)، إلا أن الصالح أبرزت مستندات تتنازل بموجبها الزوجة عن رؤية أبنائها وحضانتهم، بالإضافة إلى تنازل والدها عن رؤية أحفاده، ونسخة طبق الأصل عن عقد مخالعة يفيد الطلاق بين الزوجين.

وطالب الزوج، في الجلسة نفسها، بتعويض إضافي بعدما عثر على مستندات تتضمن صور لمحادثات للزوجة مع آخرين تدل على حصول علاقة جسدية بينهم، ما أسفر إلى إصدار الحكم الجديد.