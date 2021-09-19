إيران: الولايات المتحدة لم تعد خطرة وبدأت تحتضر

وأضاف: "لم يعد هناك أثر للولايات المتحدة التي كانت تشكل خطرا، كل ما نراه هو دولة مهزومة ومندحرة ويائسة وتحتضر".الى ذلك، هاجم سلامي "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية، وقال بهذا الشأن: "النظام السعودي الذي يهاجم الشعب اليمني الأعزل بكل الطرق، نراه يحتضر اليوم".وأشار سلامي إلى أن "العراقيل التي كانت أمام الشعب الإيراني والضغوط التي فرضت عليه بدأت تزال بعد مقاومة الشعب الإيراني والطريق آمن بدأ يُعبد".واستطرد: "المجتمع الإسلامي بدأ ينمو والعالم ينظر الينا بتقدير لصمودنا أمام القوى العالمية لأكثر من أربعة عقود".